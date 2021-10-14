Ради света. Это творческий фестиваль современного искусства - на острове Ольхон, который считается...
<a href="https://33live.ru/novosti/14-10-2021--vladimirskij-fotograf-vladimir-nikonov-pobyval-na-festivale-sovremennogo-iskusstva-na-bajkale.html" target="_blank"> Владимирский фотограф Владимир Никонов побывал на фестивале современного искусства на Байкале</a> - Ради света. Это творческий фестиваль современного искусства - на острове Ольхон, который считается...
[url=https://33live.ru/novosti/14-10-2021--vladimirskij-fotograf-vladimir-nikonov-pobyval-na-festivale-sovremennogo-iskusstva-na-bajkale.html] Владимирский фотограф Владимир Никонов побывал на фестивале современного искусства на Байкале[/url] - Ради света. Это творческий фестиваль современного искусства - на острове Ольхон, который считается...