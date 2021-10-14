Специалисты завершили реставрацию скульптур, которые обрамляют въезд на территорию московского Императорского воспитательного дома на улице Солянка. В его ансамбль входят шесть памятников культурного наследия.

Специалисты завершили реставрацию скульптур, которые обрамляют въезд на территорию московского Императорского воспитательного дома на улице Солянка. В его ансамбль входят шесть памятников культурного наследия.Скульптуры являются копиями аллегорических композиций XIX века "Милосердие" и "Воспитание". Они созданы из белого камня и установлены в 70-х годах прошлого века.Милосердие символизирует кормящая младенца женщина. А воспитание – женщина, которая читает детям книгу. Всего композиция состоит из семи фигур.За эти годы состояние скульптур серьезно ухудшилось – потребовалась комплексная реставрация. Она продолжалась пять месяцев. Специалисты привели в порядок скульптуры и старинные пилоны.Работы прошли под контролем Департамента культурного наследия Москвы. Глава ведомства Алексей Емельянов рассказал, что возрождение памятника стало возможным благодаря сотрудничеству в рамках волонтерского проекта Российской ассоциации реставраторов."До начала работ специалисты определили, что за полвека нахождения на открытом воздухе состояние камня существенно ухудшилось, почему и потребовалась комплексная реставрация", – сообщил он.Напомним, что в марте 2021 года началась реставрация всего комплекса Императорского воспитательного дома. История самого масштабного дореволюционного ансамбля Москвы насчитывает 257 лет.В комплекс входят шесть объектов культурного наследия. Восемь зданий, у которых нет такого статуса, также будут комплексно отреставрированы.