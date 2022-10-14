По данным агентства Bloomberg, компания намерена получить переписки предпринимателя с федеральными властями, так как эти документы "касаются ключевых вопросов в судебном процессе".

Американский предприниматель Илон Маск находится под следствием федеральных властей из-за сделки с компанией Twitter. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на судебный документ."Илон Маск в настоящее время находится под следствием федеральных властей из-за его поведения в связи с приобретением Twitter", - цитирует Bloomberg заявление представителей компании, опубликованное в четверг.В свою очередь агентство Reuters отмечает, что Twitter несколько месяцев назад направила запрос адвокатам Маска с просьбой о предоставлении переписки предпринимателя с федеральными властями, однако сообщения представлены не были."Twitter хочет получить эти документы, потому что они касаются ключевых вопросов в этом судебном процессе", - ссылается Bloomberg на судебный иск компании.Инвестор американской компании Twitter Джузеппе Пампена подал в суд на Маска, обвинив в манипулировании ценами акций соцсети. Инвестор убежден, что Маск, согласившись в начале октября возобновить приобретение Twitter, "по сути, признал, что все это время блефовал", заявляя о выходе из сделки. "Мошеннические и незаконные действия" Маска обвалили акции соцсети, нанесли ущерб инвесторам компании, одновременно улучшив позиции американского миллиардера на переговорах, следует из иска, направленного в федеральный суд в Сан-Франциско.