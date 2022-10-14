Начните выходные с нами: - Чучельных дел мастер. Владимирский биолог восстанавливает зооколлекцию...

Начните выходные с нами:- Чучельных дел мастер. Владимирский биолог восстанавливает зооколлекцию из Егорьевского музея.- Всей душой преданный России. Как на Владимирской земле почитают Петра Багратиона?- Что объединяет итальянского Пьеро и русского Петрушку? Венецианский карнавал - в картинах.- Гений технической мысли. Вспомним о легендарном ученом- нашем земляке- Александре Микулине.- Продолжение нити традиций. Как казаки нашего региона сохраняют шорное ремесло.