Валерий Леонтьев серьезно напугал поклонников.

Валерий Леонтьев серьезно напугал поклонников.Поклонники экстравагантногоВалерия Леонтьева недавно забили тревогу — любимый артист не появлялся напублике с декабря.Ранее 73-летний Валерий Леонтьев сильно уменьшил концертную программу и почти перестал ездить на гастроли.Разговоры шли разные: и об эмиграции и переезде в США, и овозможных проблемах со здоровьем из-за солидного возраста. Кроме этого, поклонники предположили, что у артиста случилось выгорание и ему необходим отдых.Теперь фанатам певца нео чем переживать, ведь наконец-то стало известно, где находится ВалерийЛеонтьев. Место временного обитания артиста нашли на клочке земли посреди океана. Пословам его директора Бориса Чигирева, Валерий Леонтьев сейчас находится на отдыхе,где восстанавливает свои силы."ЧувствуетВалерий себя замечательно. Полон сил и энергии. Сейчас не в России", —поясняет Борис.ДиректорЛеонтьева уточняет, что якобы сбежавшего из страны артиста несправедливообвиняют в эмиграции. По словам Чигирева, Валерий Леонтьев вернется в Россию ближайшеевремя. Кроме этого, певец даже планирует выйти на сцену. БорисЧигирев добавил, что Валерий Леонтьев готовит слегка обновленную программу программу и поучаствует внескольких светстких мероприятиях.