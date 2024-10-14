На территории региона может выпасть 15% месячной нормы осадков.

Циклон «Хельма» движется в сторону Владимира, ожидаются мощные осадки, включая снегопад и ливень. По информации синоптиков из Gismeteo, на территории региона может выпасть 15% месячной нормы осадков, а температура воздуха снизится до 0 градусов. Непогода продлится около трех дней.Первый снег начнется в понедельник утром в Курской, Орловской и Липецкой областях, затем осадки ожидаются в Тульской, Калужской, Смоленской и Московской областях. В ночь на вторник снег дойдет до Владимирской области.Напомним, ранее мы писали, что