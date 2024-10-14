На протяжении четырех пятниц подряд Анита Цой собирала звезд и их поклонников в ГУМе на дегустации своей органической линейки консервации Цойкины рецепты. Побывала у нее и Алена Кравец.

На протяжении четырех пятниц подряд Анита Цой собирала звезд и их поклонников в ГУМе на дегустации своей органической линейки консервации "Цойкины рецепты". Побывала у нее и Алена Кравец.Елена Малышева, Диана Арбенина, Яна Рудковская и многие другие знаменитости уже давно, что называется, "подсели" на огурцы, помидоры и компоты, которые выходят под маркой "Цойкины рецепты".Алена Кравец – не исключение. "У нас на Рублевке соленья от Аниты – самая крепкая валюта, – рассказала актриса и певица. – Я тоже хочу признаться в своем пристрастии к ее продукции – к ферментированной корейской капусте кимчи, к нежнейшей горной весенней черемше".В этом пристрастии рублевская дива похожа на балерину Анастасию Волочкову, которая на презентаций у Цой признавалась, что вообще ест очень мало.Любовь Кравец и Волочковой к кимчи понять можно. Ведь это, как уверяет главный теледоктор страны Елена Малышева, настоящий кладезь здоровья. "Это уникальный продукт, в состав которого входит красный болгарский перец, который содержит много витамина С, а витамин С – это наши сосуды и наша кожа, – пояснила Малышева. – Есть там и жгучий перец, который обладает обезболивающим действием и входит во все стандарты лечения боли".