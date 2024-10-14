Телеканал МУЗ-ТВ отметил день рождения большим концертом в Кремлевском дворце. Среди приглашенных звезд была и Лолита. После выступления с певицей встретился корреспондент Дни.ру.

Телеканал МУЗ-ТВ отметил день рождения большим концертом в Кремлевском дворце. Среди приглашенных звезд была и Лолита. После выступления с певицей встретился корреспондент "Дни.ру".3 ноября Еве – единственной дочери Лолиты Милявской – исполнится 26 лет. В этот день они обязательно будут на телефонной и видеосвязи. А лично певица поздравит наследницу лишь Нового года, поскольку раньше из-за плотного концертного графика не сможет попасть в Болгарию, где Ева сегодня живет с бабушкой.Тогда же исполнительница сможет вручить дочке и подарок. "Я купила ей колечки — незаметные – призналась артистка. – Это стиль моей дочери. Она любит все маленькое и изящное, в отличии от мамочки, которая любит себя обвешать... Обычно она мне говорит: "Не хотела тебя обижать, но я такого не ношу".Рассказала 60-леттняя Лолита и о судьбе любимой дочери: "Она занимается – мы ей не даем покоя. У нее тяга к языкам, хорошо знает немецкий. Может стать переводчиком, если получится и будет на то Божья воля".При этом по стопам знаменитой матери Ева идти никогда не планировала – работать на сцене никогда не думала. "Я тоже этого не хотела", – сообщила Милявская. Сама она на сцене уже 40 лет в 1974 году мать познакомила Лолиту с начинающей тогда певицей Ириной Понаровской из ВИА "Поющие гитары". А Понаровская пригласила Лолиту к себе на подпевки.