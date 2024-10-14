10 миллионов штрафов городским перевозчикам. Прокурор Владимира решил разобраться, почему жители жалуются на плохую работу общественного транспорта, а перевозчики – на мэрию. Кроме

10 миллионов штрафов городским перевозчикам. Прокурор Владимира решил разобраться, почему жители жалуются на плохую работу общественного транспорта, а перевозчики – на мэрию. Кроме представителей транспортных компаний и прокурора города Алексея Грошенкова, на встрече присутствовали представитель ГАИ и начальник управления транспорта Юрий Иванов. Поводом для встречи стали частые жалобы жителей на работу перевозчиков. Надзорные органы провели