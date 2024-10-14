Ни один истинный любитель путешествий не возвращается домой без сувенира, который напоминает о незабываемых моментах. Это не просто вещи, а маленькие кусочки культуры, истории и традиций стран, которые мы посещаем.

Ни один истинный любитель путешествий не возвращается домой без сувенира, который напоминает о незабываемых моментах. Это не просто вещи, а маленькие кусочки культуры, истории и традиций стран, которые мы посещаем.В этом тесте мы собрали разнообразные сувениры из разных уголков мира. Ваша задача — определить, какое государство они представляют. Обратите внимание на детали: цвет, форму, материалы.