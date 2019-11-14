Великий князь Георгий Романов, являющийся потомком дома Романовых, попал в серьезную аварию в Санкт-Петербурге. Микроавтобус, в котором находился мужчина, налетел на заграждение и ..

Великий князь Георгий Романов, являющийся потомком дома Романовых, попал в серьезную аварию в Санкт-Петербурге. Микроавтобус, в котором находился мужчина, налетел на заграждение и перевернулся, передает "Интерфакс".Романов был на переднем сиденье транспорта и не пострадал "по чистой случайности". По его словам, если бы транспорт отлетел в другую сторону, то упал бы в воду. После инцидента мужчина направился в больницу для обследования.Как сообщает , великий князь прибыл в город для участия в Петербургском культурном форуме. Мероприятие стартовало в четверг, 14 ноября.