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<a href="https://33live.ru/novosti/14-11-2019-proskuryakova-zadoxnulas-ot-negodovaniya-iz-za-nelepyx-napadok.html" target="_blank">Проскурякова задохнулась от негодования из-за нелепых нападок</a> - Супруга композитора Игоря Николаева показала в соцсети, как ее четырехлетняя дочь Ника занимается английским языком по особой методике. Однако поклонники решили, что Юлия Проскурякова лишает девочку детства.