Собрались друзья программисты отдохнуть, пивка попить. Договорились - о компьютерах ни слова. Сидят, молчат. Еще посидели, помолчали.
Вдруг один из программеров: - Я тут с девушкой познакомился...
Все: - Да ну! И... (заинтересовано).
- Мы с ней весь день гуляли по городу, в кино ходили, в цирк, в кафе. К вечеру ко мне домой пришли. Сидим чай пьем. И тут она заметила у меня на столе комп и потянулась к нему. И тут все и произошло, на столе возле компа.
- Да... А какой у тебя компьютер?
еще анекдот!