Промышленный альпинист упал с высоты четвертого этажа в Москве. Трагедия произошла, когда мужчина забирался на крышу здания. По предварительной версии, рабочий поскользнулся на последней ..

Промышленный альпинист упал с высоты четвертого этажа в Москве. Трагедия произошла, когда мужчина забирался на крышу здания. По предварительной версии, рабочий поскользнулся на последней ступеньке пожарной лестницы и рухнул в проем между маршами.Пострадавшего доставили в больницу. Медики диагностировали у него множество переломов и разрыв легкого. Позднее мужчина скончался, сообщает РЕН ТВ.