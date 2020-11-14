Москве в белорусском политическом кризисе невыгодно делать ставку на президента Александра Лукашенко, уверен эксперт Андрей Казакевич. Кремль потеряет Белоруссию и получит у себя под боком очередное антироссийское государство, предупредил аналитик.

Москве в белорусском политическом кризисе невыгодно делать ставку на президента Александра Лукашенко, уверен эксперт Андрей Казакевич. Кремль потеряет Белоруссию и получит у себя под боком очередное антироссийское государство, предупредил аналитик.Последние месяцы Александр Лукашенко и Владимир Путин находятся в постоянном контакте. 14 сентября лидеры встретились в Сочи. Москва поддержала Минск и выдала братской республике кредит в 1,5 миллиарда долларов. Это произошло в разгар массовых протестов в Белоруссии.Политолог Андрей Казакевич предостерег российское руководство от полной поддержки Александра Лукашенко. Москва заплатит за это большую цену, убежден эксперт."Если Россия займет позицию исключительно поддержки Лукашенко, то будущий взрыв может привести к появлению в регионе еще одного антироссийского или нелояльного Москве государства", – сказал аналитик в интервью порталу "Белорусский партизан".По его мнению, Кремль заинтересован, чтобы власть и оппозиция в Белоруссии сели за стол переговоров. Это укрепит влияние Москвы в республике, убежден Казакевич.Но пока от общенационального диалога Белоруссия очень далека. В воскресенье, 8 ноября, на традиционных митингах оппозиции в Минске и других городах было задержано 813 человек. Это рекорд за все время протестов.Один из участников оппозиционных акций погиб. Эстония призвала Евросоюз ввести новые санкции против белорусского руководства.Активность оппозиции подогревается из-за рубежа, считает Лукашенко. По его мнению, некоторые страны хотят устранить Белоруссию как экономического конкурента. Протесты приведут к обнищанию народа, предупредил глава государства.Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Александр Лукашенко стал президентом шестой раз. Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская.