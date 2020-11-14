До 1 марта продлён единый порядок переоформления мер социальной поддержки.

До 1 марта продлён единый порядок переоформления мер социальной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.Такой способ был введён еще 21 апреля для защиты жителей региона во время режима повышенной готовности.Льготы продлеваются автоматически – без личного предъявления документов.Согласно Указу, такая форма работы распространяется на получателей ежемесячного пособия на детей, беременных, кормящих матерей, семьи со среднедушевым доходом не выше МРОТ, имеющие детей до трёх лет, многодетные семьи, субсидии на оплату услуг ЖКХ.