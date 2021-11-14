В последнее время американские корабли стали частыми гостями в Черном море. Это возмущает не только Москву.

В последнее время американские корабли стали частыми гостями в Черном море. Это возмущает не только Москву.В начале ноября в акваторию Черного моря зашел американский военный корабль управления USS Mount Whitney. Он принадлежит к числу флагманских кораблей ВМС США и оснащен артиллерийскими и пусковыми установками, а также множеством средств разведки и десантирования.Появление в черноморском регионе очередного корабля США широко освещалось в масс-медиа. Однако на сей раз на это обратили внимание не только российские издания, но и СМИ других черноморских государств. Среди них было турецкое издание Haber7, подписчики которого изрядно возмутились действиям американцев, передает телеканал "".Турецкие пользователи поддержали негодование Москвы по поводу присутствия западных вооруженных сил в черноморском регионе и выразили недоумение заплыву "Маунт Уитни" в такие далекие от дома воды. Большинство читателей сошлись во мнении, что действия американских военных преследует отнюдь не благие и даже "сатанинские" цели и создают в регионе напряженную ситуацию, а некоторые и вовсе обвинили Вашингтон в намерении колонизировать прибрежные страны, окрасив воды "в алый цвет". Недовольные граждане потребовали от ВМС США немедленно покинуть Черное море."Пусть убираются восвояси", – написал пользователь под псевдонимом Вефа.Другой же читатель не только призвал американцев "проваливать", но и пригрозил в противном случае "похоронить в море" излишне осмелевшие военные судна США.