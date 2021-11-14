Администрация Владимирской области, Роспотребнадзор и Росгвардия Владимира проводят совместные рейды по борьбе с распространением коронавируса. В ходе контрольных мероприятий горожанам ..

Администрация Владимирской области, Роспотребнадзор и Росгвардия Владимира проводят совместные рейды по борьбе с распространением коронавируса. В ходе контрольных мероприятий горожанам разъясняют необходимость использования масок.В зоне особого внимания – пожилые владимирцы, которые болеют Covid-19 наиболее тяжело. Пенсионеров призывают минимизировать круг общения, воздержаться от посещения многолюдных мест.Совместные группы проверили более 230 объектов, в том числе общественный транспорт.