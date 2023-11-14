Специальное мобильное приложение «Госуслуги. Дом», предназначенное для собственников жилья в МКД, установили 14,4 тыс. жителей Владимирской области.

Специальное мобильное приложение «Госуслуги. Дом», предназначенное для собственников жилья в МКД, установили 14,4 тыс. жителей Владимирской области. Об этом 14 ноября проинформировала регионального правительства.Новое приложение было запущено в сентябре 2023 года. С помощью сервиса граждане могут решить практически любые вопросы в сфере ЖКХ, в том числе отправлять показания приборов учёта и оплачивать коммунальные услуги. Кроме того, система «Госуслуги. Дом» позволяет проводить собрания собственников жилья в онлайн-режиме, а также получить всю необходимую информацию о предстоящих ремонтных работах.В сообщении пресс-службы говорится, что наиболее активно к сервису подключаются жители Владимира, Гусь-Хрустального, Коврова, Мурома, Радужного и некоторых районов области.