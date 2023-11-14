171 тысяча из них – уже заросли лесом.

На территории Владимирской области на данный момент находится около 557 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, но 257,3 тысяч из них – заброшены. А 171 тысяча гектаров уже заросла лесом и ни на что не годна. Об этом рассказали в пресс-службе филиала ФБГУ «Россельхозцентр» по Владимирской области.В этом году Минсельхоз РФ поставил задачу перед аграриями – вести работы с таким участками. По их словам, после восстановления заброшенных гектаров решится часть вопросов продовольственной безопасности государства.Трудности поставленной задачи заключаются в том, что после долгого простаивания земли, она начинает деградировать, иногда его уже невозможно использовать вновь по назначению, либо его восстановление становится слишком затратным.