В областной столице продолжается установка новых контейнерных площадок, сообщили в мэрии. Всего с прошлого года во Владимире построили 106 таких площадок. Из них 89 находятся на территории

В областной столице продолжается установка новых контейнерных площадок, сообщили в мэрии. Всего с прошлого года во Владимире построили 106 таких площадок. Из них 89 находятся на территории муниципальных учреждений города и 17 – в частном секторе. Еще 18 контейнерных площадок установят в частном секторе до конца года. Новые помойки строят на деньги областного и городского