Установку памятника Андрею Боголюбскому обсудили в Областной библиотеке 13 ноября. Большинство общественников проголосовали за вариант размещения на Спасском холме. Напомним, недавно

Установку памятника Андрею Боголюбскому обсудили в Областной библиотеке 13 ноября. Большинство общественников проголосовали за вариант размещения на Спасском холме. Напомним, недавно губернатор анонсировал установку четырех памятников во Владимире, среди них – и Андрею Боголюбскому. В ходе обсуждений местоположения будущего мемориала прозвучали варианты: в новом парке около ДДЮТ на перекрёстке Октябрьского проспекта и улицы Мира, на