Около полутора тысяч жителей Владимирской области ушли на кредитные каникулы в связи с...

Около полутора тысяч жителей Владимирской области "ушли" на кредитные каникулы в связи с финансовыми трудностями.Речь идет о полугодовой отсрочке по выплате или об уменьшении ежемесячного платежа и продлении срока кредита.В региональном отделении ЦБ напоминают, что это никак не портит кредитную историю заёмщика. Чтобы получить отсрочку, в банк нужно предоставить документ, подтверждающий существенное снижение заработка: больничный лист, справку о доходах из налоговой или о регистрации на бирже труда. Клиенты могут воспользоваться как собственными программами банков, так и законом о кредитных каникулах.С марта прошлого года он распространяется на ипотечные и потребительские кредиты. А с января начнет действовать на постоянной основе. Но по новым правилам повторно оформить каникулы по одному и тому же кредиту будет нельзя.