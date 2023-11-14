Прокуратура проверила условия проживания многодетной семьи из Владимирской области, о которой на...

Прокуратура проверила условия проживания многодетной семьи из Владимирской области, о которой на днях рассказали в СМИ.Напомним, 9 ноября в эфир одного из центральных телеканалов вышел сюжет о «ненадлежащих условиях» воспитания и проживания детей в семье из Юрьев-Польского района.Для тех, кто не видел передачу, поясняем: вместе с одинокой матерью в доме проживает семеро несовершеннолетних. И с просьбой «спасти детей» в программу обратилась соседка семьи.Женщина рассказала, что Юлия не раз оставляла малышей одних, и это привело к пожару.По словам соседей, мать «тратит детские пособия на себя, а они предоставлены сами себе».В связи с этим, как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, была проведена проверка. Но она показала, цитируем:«В настоящее время в доме тепло, одежда и обувь для несовершеннолетних имеется, соответствует сезону и возрасту. Запас продуктов также в наличии. Фактов злоупотребления многодетной матерью алкоголем не выявлялось, в текущем году к административной ответственности она не привлекалась…»В пресс-службе прокуратуры рассказали, что с 2021 года семья находится на контроле органов системы профилактики, систематически посещается, и при необходимости ей оказывается консультативная, а также материальная помощь.Сообщается, что в данный момент многодетная семья проживает в двухкомнатной квартире, приобретённой на средства материнского капитала. И «дальнейшее соблюдение прав несовершеннолетних находится на контроле районной прокуратуры».Фото: pxfuel.com