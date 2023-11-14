Синоптики рассказали, когда во Владимирскую область ворвётся климатическая зима. И пусть...

Синоптики рассказали, когда во Владимирскую область ворвётся климатическая зима.И пусть произойдёт это не завтра (15 ноября), но уже в ближайшие дни нас ждёт понижение температуры до 0 градусов, а затем - приход первых относительно стойких морозов до -2… 4°C в дневное время суток.Снегопад синоптики прогнозируют жителям Владимирской области в самом начале следующей недели — с 20-го ноября.15 ноября (в среду) ожидается до +3°C тепла. Местами — дожди. Вероятность осадков — 20%. Влажность высокая — 98%. Атмосферное давление пока будет держаться на отметке 742 мм ртутного столба.Ветер западного направления сменится на северный, ожидается до 3 метров в секунду.Ночью температура опустится до -2°C.«Со среды ночами температура местами уже будет отрицательной, с пятницы минус станет повсеместным и будет отмечаться днем. Надо быть готовыми и к образованию гололедицы...» - предупредили специалисты Гидрометцентра России.Народный прогноз погоды на 15 ноября:«Если кричит снегирь, то ударят морозы»;«Если синицы летают по двору, то начнётся снегопад. Если небо затянуто тучами, то потеплеет…»;«Атмосферное давление понижается – к облачной погоде, с осадками»;«Шишек кедровых урожай бедный – к слабой зиме».Фото: pxfuel.com