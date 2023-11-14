Синоптики рассказали, когда во Владимирскую область ворвётся климатическая зима.
И пусть...
Синоптики рассказали, когда во Владимирскую область ворвётся климатическая зима.
И пусть произойдёт это не завтра (15 ноября), но уже в ближайшие дни нас ждёт понижение температуры до 0 градусов, а затем - приход первых относительно стойких морозов до -2… 4°C в дневное время суток.
Снегопад синоптики прогнозируют жителям Владимирской области в самом начале следующей недели — с 20-го ноября.
15 ноября (в среду) ожидается до +3°C тепла. Местами — дожди. Вероятность осадков — 20%. Влажность высокая — 98%. Атмосферное давление пока будет держаться на отметке 742 мм ртутного столба.
Ветер западного направления сменится на северный, ожидается до 3 метров в секунду.
Ночью температура опустится до -2°C.
«Со среды ночами температура местами уже будет отрицательной, с пятницы минус станет повсеместным и будет отмечаться днем. Надо быть готовыми и к образованию гололедицы...» - предупредили специалисты Гидрометцентра России.
Народный прогноз погоды на 15 ноября:
«Если кричит снегирь, то ударят морозы»;
«Если синицы летают по двору, то начнётся снегопад. Если небо затянуто тучами, то потеплеет…»;
«Атмосферное давление понижается – к облачной погоде, с осадками»;
«Шишек кедровых урожай бедный – к слабой зиме».
Фото: pxfuel.com