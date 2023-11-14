В аварии в Александровском районе погибли два человека. Трагедия произошла 12 ноября около шести часов вечера. На 132 километре трассы А-108 Московского большого кольца столкнулись «Форд» и УАЗ.

В аварии в Александровском районе погибли два человека. Трагедия произошла 12 ноября около шести часов вечера. На 132 километре трассы А-108 Московского большого кольца столкнулись «Форд» и УАЗ. На этих кадрах видно, что оба авто сильно разбиты. Иномаркой управлял 52-летний водитель. Он и его 37-летний пассажир разбились. Анна Якимова, инспектор отдела пропаганды ГИБДД области Водитель