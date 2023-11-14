Подобные проверки необходимы для предотвращения аварийных ситуаций.

Прокуратура Гусь-Хрустального обнаружила 19 нарушений в работе управляющих компаний и ТСЖ. Они не проводят обязательные регулярные проверки вентиляционных каналов в многоквартирных домах.Подобные проверки необходимо проводить не менее трёх раз в год — в начале, середине и по окончании отопительного сезона. Как сообщают в прокуратуре региона, непроведение данных мероприятий может привести к неправильному функционированию газового обородувания и возникновению аварийных ситуаций.Прокуроры вынесли руководителям организаций представления и обязали принять меры по устранению нарушений.