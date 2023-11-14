Во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» приняли участие 78 регионов, от них было отправлено более 1300 заявок, сообщил Александр Авдеев в соцсетях. Всего было выбрано 50

Во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» приняли участие 78 регионов, от них было отправлено более 1300 заявок, сообщил Александр Авдеев в соцсетях. Всего было выбрано 50 победителей. Владимиру удалось занять 4 место в номинации «Укрепление межнационального мира». Такое же место занял Муром, только в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».