Владислав Житнёв, доктор исторических наук, доцент кафедры археологии исторического факультета МГУ,...

Владислав Житнёв, доктор исторических наук, доцент кафедры археологии исторического факультета МГУ, рассказал, почему Сунгирь имеет всемирное значение.В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника открылась постоянная выставка "Сунгирь", посвященная стоянке древнего человека. На ней представлены 250 крупных экспонатов и 3 тысячи мелких украшений.Почему раскопки на стоянке Сунгирь - уникальный опыт для ученых всего мира , что могли рассказать украшения о человеке того времени и что объединяет его с человеком настоящего времени? Об этом в эксклюзивном интервью Вестям рассказал Владислав Житнёв, доктор исторических наук, доцент кафедры археологии исторического факультета МГУ