​Дом признали аварийным только пару лет назад.

Из разваливающегося 130-летнего дома власти никак не могут расселить жильцов. По их словам, здание просто рушится на глазах. Об этом рассказали в СМИ.Аварийной постройку признали только пару лет назад. В доме №22 по улице Набережной нарушена система водоснабжения, изнутри всё зарастает плесенью, а в трёх пустующих квартирах поселились тараканы и крысы.По заключению местной прокуратуры, здание подлежит сносу. Общая степень его износа – 75%. Комментировать ситуацию власти Коврова отказались – постановление суда ещё не вступило в законную силу.Как известно, либо жильцам предоставят жильё с зачётом стоимости изымаемого жилья, либо у них будет право на возмещение.