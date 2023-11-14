Во Владимирской области многодетные семьи борются за обеспечение инфраструктурой их земельных...

Во Владимирской области многодетные семьи борются за обеспечение инфраструктурой их земельных участков.Многодетная семья Белоноговых из Владимира больше года через суд требует от администрации города обеспечить полученный земельный участок в Юрьевце инженерной и транспортной инфраструктурой. Люди до сих пор не могут начать строительство собственного дома и вынуждены ютиться у родственников. Такая же ситуация и у многодетных новоселов из микрорайона Лунёво. В земельном вопросе разбирался Александр Сыпченко.Андрей Белоногов всю жизнь мечтал о большой и дружной семье и собственном доме. Когда многодетный отец наконец получил землю под строительство, да еще в черте города, радости не было предела. Но все мечты рухнули при первом же осмотре заветных восьми соток. Это было поле, поросшее деревьями и кустарниками. Строительства инженерной и транспортной инфраструктуры от администрации города пришлось добиваться в суде. На это ушло огромное количество времени и нервов, говорит Андрей.Андрей Белоногов, многодетный отец:- Суд мы выиграли, суд назначил сроки до 31 июня 2023 года. Проложить дорогу , коммуникации (воду, канализацию, свет), но ничего не было сделано.У Андрея три дочери- Арина, Милана и Диана. Они тоже мечтают о собственном доме, ведь жить впятером в чужой однушке довольно неуютно, вздыхает многодетный отец. Место хорошее, признает глава семейства и менять участок на другой он не собирается. У Андрея даже есть план будущего дома.Андрей Белоногов, многодетный отец:- Планировали строиться здесь чтобы был свой участок дети гуляли, играли, чтобы у каждого была своя комната то есть ни в чем не нуждались, но администрация не стремиться ничего делать.Всего для многодетных в этом месте выделили 32 участка. В мэрии Владимира заявляют: вся необходимая инфраструктура на участке появится в самое ближайшее время, проектные работы будут завершены уже в этом году.Алексей Алёкин, консультант отдела управления по связям с общественностью и СМИ администрации г .Владимира:- В этом году бюджетом запланировано проектирование строительства там автодороги, сетей водоснабжения, сетей канализации. Срок окончания работ по контракту до конца декабря этого года, что касается реализации этого проекта, то о нем можно будет говорить только после того как закончится проектирование и сам проект пройдет госэкспертизу.А это уже микрорайон Лунево. Мать пятерых детей Елена Стефанова получила здесь землю под строительство пять лет назад. За это время на её улице так и не появились нормальная дорога и уличное освещение. Если пойти вечером к кому-нибудь в гости, то можно поломать ноги, вздыхает женщина. Про детский велосипед или коляску тоже можно забыть, по этим ямам и лужам проедет разве что вездеход.Елена Стефанова, многодетная мать:- Нет дренажных канав, они отсутствуют. Если идет дождик у нас здесь река, в конце улицы дорогу просто размыло, там не пройти и не проехать и вся эта прелесть при отсутствии уличного освещения.Если власти выполнят свои обещания, то уже в следующем году семья Белоноговых сможет съехать с чужой квартиры в собственный дом, а семья Стефановых безопасно гулять по освещенной улице. Этот вопрос также обязательно будет рассмотрен при проектировании бюджета на следующий год, заявляют чиновники.Александр Сыпченко, Андрей Синягин, Алексей Ковалев, "Вести-Владимир"