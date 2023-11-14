Во Владимирской области заместителю начальника городского управления ЖКХ предъявлено обвинение в...

Во Владимирской области заместителю начальника городского управления ЖКХ предъявлено обвинение в служебном подлоге.Во Владимире завершено расследование уголовного дела о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) во время реновации парка «Добросельский».Обвинение, опираясь на данные с сайта Октябрьского районного суда, предъявлено Дмитрию Еропову.Напомним, он работал заместителем начальника, заведующим отделом по благоустройству управления ЖКХ городской администрации.Дело стало «двигаться», судя по публикации официального сайта, 31 октября 2023 года.Сайт: https://oktiabrsky.wld.sudrf.ru/Ранее в пресс-службе прокуратуры сообщали, что сотрудники городского управления ЖКХ подписали акт приемки работ по установке камер видеонаблюдения, но они по факту не функционировали: подрядчик не смог подключить систему, потому что в парке не было помещения для поста наблюдения и пр.Фирма, с которой заключили контракт, уведомила чиновников о проблеме, но информация была проигнорирована.Дмитрию Еропову по статье о служебном подлоге грозит до двух лет лишения свободы, либо штраф - 80 000 рублей.Фото: pxfuel.com