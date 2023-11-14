Во Владимирской области заместителю начальника городского управления ЖКХ предъявлено обвинение в...
Во Владимирской области заместителю начальника городского управления ЖКХ предъявлено обвинение в служебном подлоге.
Во Владимире завершено расследование уголовного дела о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) во время реновации парка «Добросельский».
Обвинение, опираясь на данные с сайта Октябрьского районного суда, предъявлено Дмитрию Еропову.
Напомним, он работал заместителем начальника, заведующим отделом по благоустройству управления ЖКХ городской администрации.
Дело стало «двигаться», судя по публикации официального сайта, 31 октября 2023 года.
Сайт: https://oktiabrsky.wld.sudrf.ru/
Ранее в пресс-службе прокуратуры сообщали, что сотрудники городского управления ЖКХ подписали акт приемки работ по установке камер видеонаблюдения, но они по факту не функционировали: подрядчик не смог подключить систему, потому что в парке не было помещения для поста наблюдения и пр.
Фирма, с которой заключили контракт, уведомила чиновников о проблеме, но информация была проигнорирована.
Дмитрию Еропову по статье о служебном подлоге грозит до двух лет лишения свободы, либо штраф - 80 000 рублей.
Фото: pxfuel.com