Также на ЧП спасатели спасли 67-летнюю женщину.

22 человека эвакуировали из горящей многоэтажки в Коврове. В этом числе было 5 детей, как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС. Огонь вспыхнул ночью 14 ноября в доме №5 по улице Строителей.На ЧП спасатели спасли 67-летнюю женщину с помощью спасательного устройства, подключенного к дыхательному аппарату пожарного. Всего на месте происшествия работали 20 человек личного состава, 5 единиц техники.По предварительной информации, пожар произошел из-за короткого замыкания проводки. Напомним, ранее мы писали, что