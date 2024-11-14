Среди подозреваемых — 76-летний житель Александровского района и 32-летний из Москвы.

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении двух россиян, подозреваемых в незаконной легализации более 50 иностранных граждан. Как сообщает со ссылкой на региональное управление ФСБ, злоумышленники действовали не менее двух лет, оформляя фиктивные регистрации и поддельные миграционные документы.Среди подозреваемых — 76-летний житель Александровского района и 32-летний из Москвы. Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны и около 30 поддельных миграционных карт. Уголовное преследование осуществляется по части 2 статьи 322.1 УК РФ.Напомним, ранее мы писали, что