Злоумышленники не только опустошают счета жертвы, но и берут над ней контроль, провоцируя вовлекать в обман друзей и родственников. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.

Злоумышленники не только опустошают счета жертвы, но и берут над ней контроль, провоцируя вовлекать в обман друзей и родственников. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.Обман начинается со звонка с предложением получить доход от инвестиций с помощью персонального консультанта ― личного «брокера». Для старта «заработка» человек переводит деньги на счета мошенников. Чтобы спровоцировать эйфорию от якобы удачных инвестиций, жертве создают поддельный личный кабинет, в котором виден «счет» и «доход от сделок».Когда человек решает забрать деньги со счета, у него запрашивают несуществующий «налоговый код» ― для его получения просят оплатить комиссию. После оплаты выясняется, что вывести деньги с брокерского счета невозможно, так как клиента якобы подозревают в мошенничестве.Затем начинается второй этап схемы, в котором звонить начинают уже якобы представители Центробанка. Они запугивают жертву, которая уже потеряла деньги, и вынуждают её вовлечь в обман близких и родных, которых злоумышленники также нацелены обокрасть. Далее схема развивается следующим образом:С жертвой обмана связываются якобы из Центробанка и сообщают, что в связи с подозрением на мошенничество ей необходимо найти доверенное лицо, которое сможет получить средства с брокерского счета.Человек обращается за помощью к кому-то из близких и сообщает мошенникам, что нашел доверенное лицо.Мошенники «повышают накал», заявляя, что подозрения в мошенничестве подтвердились ― начинают угрожать жертве конфискацией денег и имущества, судебными приставами, тюремным сроком. Чтобы этого избежать, необходимо перевести крупную сумму уже со счёта доверенного лица.Жертва просит доверенное лицо совершить перевод по реквизитам мошенников. В надежде спасти близкого человека, доверенное лицо переводит мошенникам собственные деньги. Угрозы могут нарастать, и доверенное лицо вынуждают взять кредит, чтобы выслать злоумышленникам уже заёмные средства.Финал опасной схемы может быть плачевным: злоумышленники угрозами заставляют жертв привлекать в неё всё новых доверенных лиц и склоняют их к продаже жилья.Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:«Уникальность и опасность схемы заключается в смешении нескольких известных сценариев. Сначала мошенники воздействуют на желание обогащения ― уже на этом этапе человек теряет крупную сумму. Но преступники не останавливаются, и начинают запугивать и угрожать, в результате чего происходит "заражение" окружения жертвы. При этом мошенники напрямую не общаются с последующими жертвами ―"доверенными лицами", воздействие происходит через основную жертву. Новая деталь в схеме ― оплата несуществующего "налогового кода" для выманивания нового перевода и угрозы со стороны якобы Центрального банка, который подозревает клиента в мошенничестве.Необходимо помнить, что сотрудники Центрального банка никогда не общаются по телефону с физическими лицами. Другой явный признак мошенничества, который должен насторожить ― в результате инвестиций вам обещают "золотые горы" при минимальных усилиях и знаниях. Вновь прошу всех быть внимательными и бдительными, а также предупредить близких!»Подробнее о том, как защититься от схем обмана с инвестициями, можно узнать на портале по киберграмотности Сбера «Кибрарий» в разделе «» – рекомендуем прочитать самим и рассказать родственникам и близким.