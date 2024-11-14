Школьники под руководством педагогов высаживают каштаны. Аллея молодых деревьев появилась на пересечении улиц Усти-на-Лабе и Каманина. Городу – польза, ученикам – урок, говорят в

Школьники под руководством педагогов высаживают каштаны. Аллея молодых деревьев появилась на пересечении улиц Усти-на-Лабе и Каманина. Городу – польза, ученикам – урок, говорят в администрации города. Ребятам рассказали об особенностях высадки саженцев и дальнейшем уходе. Валентин Пономарев, руководитель детского технопарка «Кванториум» Нам кажется, что это важно для детей, что они посадят своими руками деревья. Может