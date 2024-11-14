Об этом предупредили синоптики.

В ночь с 14 на 15 ноября на Владимирскую область обрушится снегопад. Об этом предупредили синоптики.Будет идти мокрый снег, местами — снег с дождем. Температура воздуха опустится до -1 градуса. Утром на дорогах может образоваться гололед. Водителей просят быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим.Слабый снег сохранится во Владимире на протяжении всего дня. В выходные ожидается потепление до +5 градусов. Метеорологическая зима начнется только в декабре.