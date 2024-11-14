Должность занял советник юстиции Филипп Блохин.

Советник юстиции Филипп Блохин назначен прокурором Камешковского района Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства по региону.Филипп Блохин, родившийся в 1989 году во Владимире, начал свою карьеру в качестве помощника Гусь-Хрустального межрайонного прокурора. За время своей профессиональной деятельности он также занимал должности прокурора и старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью. До назначения на новую должность работал заместителем прокурора Коврова.Напомним, ранее мы писали, что