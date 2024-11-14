Она начала свою карьеру в Центре госсанэпиднадзора.

Елена Дюжик назначена новым главным врачом городской больницы в Радужном Владимирской области. Об этом информирует региональный минздрав.Елена Сергеевна, выпускница Восточно-Казахстанского государственного университета по специальности «Гигиена и эпидемиология», имеет более 23 лет опыта работы в медицине. Она начала свою карьеру в Центре госсанэпиднадзора, а затем возглавила Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи.Дюжик – кандидат медицинских наук, доцент и главный внештатный медицинский микробиолог региона. Ее достижения в области диагностики и лечения туберкулеза были отмечены международной «Премией имени профессора Эйниса» в 2024 году. Eë работа рекомендована Всемирной организацией здравоохранения.