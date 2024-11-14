Моллюски в России стали на 19% востребованнее за семь месяцев 2024 года.

Моллюски в России стали на 19% востребованнее за семь месяцев 2024 года. Причиной волны "интересных" покупок стал выросший доход россиян и попытки "заесть стресс" гребешками, мидиями и кальмарами, сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и аналитической компании NTech.Данные потребительской панели NTech ежемесячно учитывают около 100 млн обезличенных чеков по всей России. Так, в денежном эквиваленте за полгода россияне стали чаще покупать моллюсков на 25% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.Оказалось, что это связано с желанием россиян разнообразить свой рацион. Издание утверждает, что подобная волна покупок "интересных и необычных" продуктов обусловлена ростом цен на рыбу и креветки, что делает моллюсков более доступным источником белка и "маленьких радостей".Россия является одним из крупнейших производителей моллюсков. Розничный спрос спровоцировал увеличение импорта и производства этих продуктов.