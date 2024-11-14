В третьем квартале 2024 года специалисты «Ростелекома» отразили и расследовали 11 целевых атак на инфраструктуру, более половины из которых были инициированы проукраинскими хакерскими

В третьем квартале 2024 года специалисты «Ростелекома» отразили и расследовали 11 целевых атак на инфраструктуру, более половины из которых были инициированы проукраинскими хакерскими группировками. Злоумышленники использовали уязвимости внешних онлайн-ресурсов, а также отслеживали ошибки пользователей и нарушения внутренних правил безопасности со стороны отдельных сотрудников. Всего за этот период было отражено более 1 300 атак, включая фишинг, DDoS и