Начались съемки нового приключенческого фильма под названием Левша, который обещает стать одной из самых ожидаемых премьер года. Картина представляет собой масштабную экранизацию знаменитого рассказа Николая Лескова.

Начались съемки нового приключенческого фильма под названием "Левша", который обещает стать одной из самых ожидаемых премьер года. Картина представляет собой масштабную экранизацию знаменитого рассказа Николая Лескова.Как сообщает журнал "Бюллетень кинопрокатчика", съемки стартовали в Санкт-Петербурге, где разворачиваются события фильма. Действие "Левши" происходит в 1885 году, когда Российская империя находится на грани конфликта с Великобританией.В центре сюжета оказывается загадочное устройство — механическая блоха, найденная во дворце императора Александра III. В это время в столице орудует британский шпион, обладающий новейшими инженерными разработками, что создает серьезные угрозы для империи. Офицер тайной полиции по имени Огарев получает задание раскрыть заговор шпиона и в этом ему помогает мастер Тульского оружейного завода, известный как Левша. Вместе они должны использовать уникальные изобретения Левши, чтобы остановить шпиона и защитить страну от опасностей как внутреннего, так и внешнего характера.Режиссером проекта стал Владимир Беседин, известный по работе над фильмом "Майор Гром". Сценарий к картине написали Илья Куликов и Валерия Подорожнова, которые постарались сохранить дух оригинального произведения, добавив современные элементы. В главных ролях зрители увидят таких талантливых актеров, как Юрий Колокольников, Федор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник и Алексей Гуськов. Также в фильме сыграют Артур Иванов, Андрей Пынзару и Александр Чевычелов."Левша" обещает быть не только захватывающим приключением, но и интересным историческим исследованием, которое позволит зрителям погрузиться в атмосферу конца XIX века. Ожидается, что фильм привлечет внимание как любителей историй о шпионах и приключениях, так и поклонников классической литературы. С учетом богатого сюжета и звездного состава, «Левша» может стать одним из главных кинематографических событий следующего года.