Эксцентрическую кинокомедию Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика Леонид Гайдай снял в 1967 году. Давайте вспомним имена героев и актеров любимого фильма. Ведь до этого со сложным тестом на знание имен героинь его лент вы справились на отлично.

Эксцентрическую кинокомедию "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" Леонид Гайдай снял в 1967 году. Давайте вспомним имена героев и актеров любимого фильма. Ведь до этого со сложным на знание имен героинь его лент вы справились на "отлично".1. Как зовут героиню этого фильма, которую озвучивала Надежад Румянцева, а пела за нее Аида Ведищева?А. Нина;Б. Лена;В. Марина.2. Кого в этой ленте сыграл Владимир Этуш?А. Джабраила, шофера Саахова, дядю Нины;Б. Товарища Саахова, заведующего райкомхозом;В. Администатора гостиницы.3. Эта актриса воплотила на экране врача психиатрической больницы.А. Нина Гребешкова;Б. Светлана Немоляева;В. Вера Холодная.4. Как зовут героя Евгения Моргунова?А. Трус:Б. Балбес;В. Бывалый.5. Кого сыграл в ленте Георгий Милляр?А. Бабу Ягу;Б. Гостеприимного хозяина с рогом и любителя домино;В. Администратора гостиницы.ОТВЕТЫ1. А. Нина;2. Б. Товарища Саахова, заведующего райкомхозом;3. А. Нина Гребешкова;4. В. Бывалый;5. Б. Гостеприимного хозяина с рогом и любителя домино.