Фильм Обыкновенное чудо появился на экранах 1 января 1979 года, и вот уже 45 лет картина радует зрителей своей магией и юмором. Для поклонников советского кино этот тест – настоящий вызов.

Фильм "Обыкновенное чудо" появился на экранах 1 января 1979 года, и вот уже 45 лет картина радует зрителей своей магией и юмором. Для поклонников советского кино этот тест – настоящий вызов.1. В каком порядке появляются главные персонажи?А) Медведь, Принцесса и Сказочник, жена СказочникаБ) Принцесса, Медведь и Сказочник, жена СказочникаВ) Сказочник, Принцесса, жена Сказочника и Медведь2. Что король пообещал поджечь в рамках кутежа и веселья?А) АмбарБ) ГумноВ) Овин3. "Три дня я […] за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны", — информирует Медведя Принцесса. Так что именно она за ним делала?А) ГналасьБ) МчаласьВ) Неслась4. Добряк по натуре и умница, Король любит стихи, прозу, музыку, живопись, рыбную ловлю и…А) КошекБ) СобакВ) Лошадей5. Будете мешать — оставлю без […]. Кстати, ко всем относится», — посулил придворным Министр-администратор. Чего именно он пригрозил лишить их?А) ОбедаБ) УжинаВ) Сладкого6. А кто в картине мира Министра-администратора — предатели?А) ЛошадиБ) ЛюдиВ) Облака7. Король погнался за строптивой Принцессой с…А) ВожжамиБ) КнутомВ) РемнемПравильные ответы:1. — А)2. — В)3. — А)4. — А)5. — А)6. — А)7. — В)