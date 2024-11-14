76-летний пенсионер из Александровского района, а также 32-летний гражданин Узбекистана, проживающий в Москве, обвиняются в организации незаконной миграции. Как установило расследование,

76-летний пенсионер из Александровского района, а также 32-летний гражданин Узбекистана, проживающий в Москве, обвиняются в организации незаконной миграции. Как установило расследование, двое мужчин занимались изготовлением поддельных документов. Из пресс-релиза Следкома области Расследованием установлено, что обвиняемые на протяжении длительного времени за денежное вознаграждение от иностранных мигрантов занимались изготовлением поддельных миграционных карт, документов о постановке на учет,