Авария с пострадавшим произошла сегодня, 14 ноября, возле деревни Легково Александровского района. В 8:20 на место вызвали спасателей. Мужчина самостоятельно не мог выбраться из

Авария с пострадавшим произошла сегодня, 14 ноября, возле деревни Легково Александровского района. В 8:20 на место вызвали спасателей. Мужчина самостоятельно не мог выбраться из перевернувшейся машины. О случившемся рассказали в МЧС области. Спасатели деблокировали водителя ГАЗели. Мужчину госпитализировали в Центральную районную больницу г. Александров. Оперативно получить комментарий ГАИ не удалось. Мы дополним этот материал, как