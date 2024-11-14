Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по охране зелёных насаждений в администрации.

В Центральном парке во Владимире все-таки вырубят зараженные и аварийные деревья.Об этом стало известно по итогам заседания комиссии по охране зелёных насаждений в администрации.В октябре власти искали подрядчика, который сможет вырубить 250 деревьев, зараженных златкой. Жителей возмутило количество зеленых насаждений. После глава города поручил отменить торги и детально изучить ситуацию. На место выезжал начальник городского управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров.Специалисты пришли к выводу, что зараженные деревья все-таки не подлежат лечению. Насаждения придется вырубить. В мэрии пообещали выполнить компенсационные высадки.Напомним, что в начале сентября зараженные деревья .