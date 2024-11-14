Жительницу Иваново смогли обмануть самой распространённой схемой.

В МВД России по Ленинскому району города Иваново поступило сообщение от потерпевшей 43-летней женщины. Мошенник представился сотрудником портала «Госуслуги» и сообщил заведомо ложную информацию об оформленных на женщину кредитах.Поверив преступнику, женщина перевела средства на указанные «безопасные счета» через банкомат. Также, перейдя по ссылке, она оплатила покупку сотового телефона. Общая сумма ущерба составила более 700 тысяч рублей.На данный момент идёт расследование уголовного дела. Пресс-служба УМВД России по Ивановской области предупреждает, что «безопасных счетов» не существует.