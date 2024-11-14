Хозяин заведения, который не признал свою вину, снабжал наркозависимых шприцами, зажигалками, ватой и водой.

Прокуратура Владимирской области сообщает о закрытии наркопритона. Как сообщает пресс-служба ведомства, он работал в павильоне для изготовления ключей с февраля по май 2023 года.Хозяин заведения, который не признал свою вину, снабжал наркозависимых шприцами, зажигалками, ватой и водой, а также сам употреблял наркотики. Суд приговорил его к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.Напомним, ранее мы писали, что