Хозяин заведения, который не признал свою вину, снабжал наркозависимых шприцами, зажигалками, ватой и водой.
Прокуратура Владимирской области сообщает о закрытии наркопритона. Как сообщает пресс-служба ведомства, он работал в павильоне для изготовления ключей с февраля по май 2023 года.
Хозяин заведения, который не признал свою вину, снабжал наркозависимых шприцами, зажигалками, ватой и водой, а также сам употреблял наркотики. Суд приговорил его к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Напомним, ранее мы писали, что