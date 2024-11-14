Площадь Купца Кольчугина, находящуюся между ПСЧ и заводом «Электрокабель» благоустроили. Там заасфальтировали территорию площадью 4 000 квадратов, подняли колодцы на уровень профиля

Площадь Купца Кольчугина, находящуюся между ПСЧ и заводом «Электрокабель» благоустроили. Там заасфальтировали территорию площадью 4 000 квадратов, подняли колодцы на уровень профиля дорожного полотна, а также установили новые бордюры и сделали сход. Об этом в своих соцсетях рассказал глава администрации района Алексей Андрианов. В благоустройстве помогал завод «Электрокабель». По словам Алексея адрианова, работы провели в