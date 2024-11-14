Мужчина подписал контракт с Минобороны РФ.

В Меленках во Владимирской области похоронили 42-летнего участника спецоперации.Мужчина подписал контракт с Минобороны РФ. Он проходил службу на СВО будучи сапером-стрелком штурмового взвода. Боец получил смертельное ранение при выполнении служебного долга 11 октября.Похороны состоялись на городском кладбище. В траурной церемонии приняли участие родные и близкие погибшего, военный комиссар Меленковского района Михаил Узокин и заместитель главы администрации Меленковского района Светлана Суслова.Мы приносим соболезнования близким и родным.